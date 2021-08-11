Welington passa por exames e é diagnosticado com lesão na coxa, mas Arboleda não preocupa o São Paulo

O lateral esquerdo do São Paulo, Welington, passou por exames nesta quarta-feira (11) e teve uma lesão diagnosticada na coxa esquerda. O atleta deixou o campo nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na última terça-feira (10), pela Libertadores.
No Choque-Rei que marcou o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Welington deixou o gramado chorando, com dores na parte posterior da coxa e foi substituído por Reinaldo.
Com a lesão confirmada, o lateral começará o tratamento no Reffis do São Paulo junto dos outros lesionados do elenco. Luciano, Willian, Marquinhos, Eder e Diego Costa são os outros atletas com lesões, mas não se sabe quando retornarão, pois o clube não divulga uma previsão do tempo de recuperação.
Outro jogador que deixou o jogo contra o Palmeiras por suas condições físicas foi o zagueiro Arboleda, mas sua situação não preocupa o Tricolor.
O zagueiro, como foi adiantado por Crespo, pediu para se substituir pois se sentiu inseguro sobre suas condições, já que estava retornando de uma contratura muscular. O jogador não teve nenhum problema diagnosticado.Buscando evitar novas lesões e poupar jogadores para a sequência de jogos importantes, Crespo deve utilizar uma equipe mista na próxima partida do São Paulo, mas terá que pensar muito bem em como substituir Welington e poupar o seus substituto para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores.
O Tricolor volta a campo no sábado (14), às 21h, no Morumbi, para enfrentar o Grêmio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é um duelo direto entre times que lutam contra o rebaixamento.