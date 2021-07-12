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Vivendo boa fase na Suécia, ex-Botafogo comenta sobre momento e mudança de posição

Camisa 10 do Varnamo, da Suécia, Erick Brendon busca acesso à primeira divisão...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 12:53

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 12:53
Crédito: Erick Brendon é destaque do seu clube (Reprodução/Instagram
Revelado nas categorias de base do Botafogo, o volante Erick Brendon tem sido destaque atuando pelo IFK Värnamo, da Suécia. Desde 2019 na Europa, Erick liderou a sua equipe no título da terceira divisão na temporada passada. O brasileiro falou sobre o momento da equipe e destacou o foco em busca do acesso para a primeira divisão.- Começamos a temporada muito bem. Conseguimos um início com muitas vitórias, e isso foi muito importante. Estamos em uma boa colocação e com um jogo a menos que as equipes que estão na nossa frente. Vamos buscar seguir nessa mesma pegada, para quem sabe conseguir o acesso, que vai ser muito importante para o clube - disse.
Pelo Botafogo, Erick conquistou diversos títulos nas categorias de base, alguns como capitão. O brasileiro também esteve presente na equipe que conquistou o acesso e o título da Série B de 2015. Na época de alvinegro, o atleta geralmente atuava como lateral-direito, porém na Suécia o atleta passou a atuar como volante e ganhou a camisa 10 do time.
- Sobre a mudança de posição, foi um pouco tranquilo. Sou muito grato ao Botafogo por tudo que fez por mim. Lá eu pude atuar em diversas funções, inclusive de volante e isso tem sido muito importante para a minha carreira - concluiu.
O IFK Värnamo ocupa a 6º colocação e soma 17 pontos. Erick foi titular em todas as 10 partidas disputadas, marcou um gol e deu uma assistência.

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