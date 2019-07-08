Home
>
Futebol
>
Vitória vai pedir anulação do jogo contra o Ituano pela Série D

Vitória vai pedir anulação do jogo contra o Ituano pela Série D

Em jogo em Itu (SP), um pênalti mal assinalado culminou na eliminação do Alvianil na competição nacional

Publicado em 8 de julho de 2019 às 19:43

 - Atualizado há 6 anos

Com um pênalti mal marcado no jogo de volta das oitavas de final, o Vitória foi derrotado pelo Ituano e, consequentemente, eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro 2019. Diante do prejuízo causado pelo erro de arbitragem, a diretoria alvianil decidiu acionar o Superior Tribuna de Justiça Desportiva.

Recomendado para você

No próximo ano, além de disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas, Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo, Alvianil vai jogar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro Série D

Vitória apresenta elenco para a temporada 2026

Flamengo venceu o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10)

Arrascaeta carrega Flamengo para a semifinal do Intercontinental

Rubro negro inicia a caminhada nesta quarta-feira

Flamengo busca o bi: relembra campanhas de brasileiros no Mundial de Clubes

O Vitória promete recorrer em busca da anulação da partida do último sábado (06) Crédito: Miguel Schincariol/ Ituano FC

Na tarde desta segunda-feira (08), o clube entrou com um pedido de anulação do resultado da partida. No documento, o Vitória ainda solicita que o placar do jogo não seja homologado até que o fato seja julgado pelo próprio STJD.

Nesta segunda-feira um representante da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) está no Rio de Janeiro para tratar do assunto com a CBF e com a Comissão de Arbitragem.

LANCE DA DISCÓRDIA

No segundo tempo da partida de volta das oitavas de final, quando o placar marcava 1 a 1, o árbitro Diego Pombo anotou um pênalti contra o Vitória. No lance, o lateral Cássio estava fora da área quando a bola bateu no seu braço direito. Apesar dos protestos dos jogadores alvianis, Pombo manteve a sua decisão. E, na cobrança, o jogador Claudinho fez o segundo gol do Ituano, que assegurou a classificação para as quartas de final.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais