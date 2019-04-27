Home
>
Futebol
>
Vitória supera o Real Noroeste nos pênaltis e conquista o Capixabão

Vitória supera o Real Noroeste nos pênaltis e conquista o Capixabão

Equipes empataram em 1 a 1 e nas cobranças alternadas Harrison brilhou. Alvianil chegou ao décimo título do Estadual