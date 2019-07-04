Vitória planeja mudar dia e horário do jogo de estreia da Copa Verde

Publicado em 4 de julho de 2019 às 14:55
- Atualizado há 6 anos
O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde. O Vitória, que enfrenta o Brasiliense, tem a sua estreia marcada para o dia 24 de julho, uma quarta-feira, às 15 horas, no Salvador Costa.
Porém, de acordo com a diretoria do clube capixaba, tudo pode mudar. Os Alvianis estão estudando a possibilidade de alteração da data e até do horário da partida. O prazo estipulado pela CBF para qualquer mudança expira no dia 14, dez dias antes da data prevista para o jogo de ida.
A volta, que está marcada para a Boca do Jacaré, em Taguatinga, no Distrito Federal, acontece no dia 31 de julho, às 20h30, também em uma quarta-feira. Quem avançar do confronto enfrenta o Goiás nas oitavas de final.
Enquanto isso, o Vitória segue na disputa da Série D. No próximo sábado (06), o Alvianil faz o jogo de volta das oitavas de final, diante do Ituano, em Itu (SP). Quem vencer, avança de fase, já que o primeiro jogo ficou em 0 a 0.
