Vitória planeja mudar dia e horário do jogo de estreia da Copa Verde

A primeira partida, que é contra o Brasiliense, está marcada para o dia 24 de julho, no estádio Salvador Costa

Publicado em 4 de julho de 2019 às 14:55 - Atualizado há 6 anos

Rafael Pernão, do Vitória, em jogo contra o Brasiliense, pela Série D Crédito: Wagner Chaló/Vitória

O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde. O Vitória, que enfrenta o Brasiliense, tem a sua estreia marcada para o dia 24 de julho, uma quarta-feira, às 15 horas, no Salvador Costa.

Porém, de acordo com a diretoria do clube capixaba, tudo pode mudar. Os Alvianis estão estudando a possibilidade de alteração da data e até do horário da partida. O prazo estipulado pela CBF para qualquer mudança expira no dia 14, dez dias antes da data prevista para o jogo de ida.

A volta, que está marcada para a Boca do Jacaré, em Taguatinga, no Distrito Federal, acontece no dia 31 de julho, às 20h30, também em uma quarta-feira. Quem avançar do confronto enfrenta o Goiás nas oitavas de final.

Enquanto isso, o Vitória segue na disputa da Série D. No próximo sábado (06), o Alvianil faz o jogo de volta das oitavas de final, diante do Ituano, em Itu (SP). Quem vencer, avança de fase, já que o primeiro jogo ficou em 0 a 0.

