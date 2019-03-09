Home
>
Futebol
>
Vitória goleia o Castelo e fica no retrovisor do líder Real Noroeste

Vitória goleia o Castelo e fica no retrovisor do líder Real Noroeste

Alvianil sapecou um 4 a 0 para cima do Castelo e se aproveitou do empate entre Real Noroeste e Tupy