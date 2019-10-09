Copa ES

Vitória dribla Copa ES deficitária e fecha a 1ª fase com lucro

Desportiva Ferroviária também termina no azul, mas acumula prejuízo em três jogos. Veja os números dos balanços dos borderôs!

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 17:58 - Atualizado há 6 anos

A primeira fase da Copa Espírito Santo 2019 chegou ao fim com a maioria dos clubes no prejuízo. Em levantamento realizado em consulta aos borderôs das 44 partidas disputadas, apenas Vitória-ES e Desportiva Ferroviária fecharam no azul.

Questionado por torcedores adversários, em relação aos valores cobrados pelos ingressos (R$ 40 e R$ 20), nos jogos no Salvador Costa, o Alvianil de Bento Ferreira foi o único clube que obteve lucro em todos os jogos. Nas quatro partidas com o mando de campo, o Vitória saiu com R$ 16.247,02.

Diante dos números, o presidente do Alvianil, Ademar Rocha, afirmou que o seu clube acertou em aumentar os preços dos ingressos.

"Está mais comprovado que não dá para fazer futebol com ingressos a R$ 20 e R$ 10. Esse número R$ 16.247,02 mostra que a diretoria do Vitória tomou a decisão certa em praticar um valor acima dos demais. E ainda falo que os clubes que tiverem juízo também devem aumentar os preços para essas fases de mata-mata - declarou o presidente, que confirmou a manutenção dos preços".

A Desportiva Ferroviária também fechou a primeira fase com lucro, mas por conta do jogo contra o Rio Branco. A partida rendeu R$ 14.987,13 e compensou os prejuízos dos outros três jogos - Real Noroeste, Linhares e Pinheiros. Por fim, a Tiva ficou R$ 13.943,40.

Os demais clubes, Pinheiros, Rio Branco, Serra, Tupy, Linhares, Sport, Real Noroeste e Vilavelhense, todos fecharam no vermelho. Destaque para o Capa-Preta, que acumulou um prejuízo de R$ 6.906,44.

A reportagem do GloboEsporte.com entrou em contato com a Federação de Futebol (FES), mas não obteve retorno sobre regularização dos débitos dos clubes que fecharam no prejuízo (veja os números abaixo).

Vitória, 4 jogos e lucro de R$ 16.247,02

Desportiva, 4 jogos e lucro de R$ 13.943,40



Pinheiros, 4 jogos e prejuízo R$ 118,55



Serra, 5 jogos e prejuízo R$ 388,34



Tupy, 5 jogos e prejuízo R$ 5.113,46



Linhares, 3 jogos e prejuízo R$ 6.470,61



Rio Branco, 5 jogos e prejuízo R$ 6.906,44



Sport, 5 jogos e prejuízo R$ 6.964,46



Real Noroeste, 5 jogos e prejuízo R$ 9.745,27



Vilavelhense, 4 jogos e prejuízo R$ 9.762,84

Tiva lidera a média de público

Historicamente a Copa Espírito Santo não é atrativa e isso sempre se refletiu no número de espectadores nos estádios. Em 2019 não é diferente. Até o fim da primeira fase, a competição estadual teve uma média de apenas 278 pagantes por jogo.

Impulsionada pelo mando do clássico contra o Rio Branco-ES, a Desportiva Ferroviária lidera a média de público da Copa ES, com 771 pagantes por partida. Na sequência aparece o Pinheiros, com 458 e o Vitória-ES, com 370. O Rio Branco tem apenas a quarta melhor média com 315 torcedores por jogos.

Ranking de público (médias até o fim da primeira fase)



278 Copa ES



771 Desportiva

458 Pinheiros

370 Vitória

315 Rio Branco

259 Serra



234 Tupy

192 Vilavelhense

113 Linhares

72 Sport-ES

68 Real Noroeste



