Vitória desperdiça pênalti e só empata com o Brasiliense pela Copa Verde

A Copa Verde começou neste sábado (27) para o Vitória, que recebeu o Brasiliense no estádio Salvador Costa, pelo jogo de ida da primeira fase. O Alvianil de Bento Ferreira criou algumas chances, mas esbarrou na defesa do Brasiliense e empatou em 0 a 0. A Águia teve até um pênalti a seu favor no primeiro tempo, mas Carlos Vitor desperdiçou. A definição de quem avança no torneio será na próxima quarta-feira(31), no Serejão, em Taguatinga.
Os primeiros minutos foram movimentados, com o Vitória criando chances de abrir o placar. Logo aos quatro minutos da etapa inicial, Jarles Baiano recebeu na área e foi derrubado pelo goleiro Sucuri. Na batida da penalidade, Carlos Vitor chutou fraco, facilitando a vida do arqueiro adversário.
Animado com o pênalti desperdiçado pelo time capixaba, o Brasiliense criou algumas chances e deixou o jogo equilibrado. Aos 36 minutos, após uma cobrança de escanteio de Jacaré, Almir e Murici ficaram de frente para o gol, mas pararam na defesa do Alvianil e no goleiro Paulo Henrique.
No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Embalado pela sua torcida, o Vitória continuou tentando, mas sem muita efetividade. O técnico Wesley Martinelli mudou o time colocando Nilo, Edinho e Igor Pimentel ao longo da etapa final, mas não adiantou muito e o jogo ficou mesmo no 0 a 0.
JOGO DE VOLTA
Com o empate sem gols, o vencedor do jogo de volta garante a classificação para a fase seguinte. Em caso de nova igualdade, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem avançar enfrenta o Goiás nas oitavas de final.
VITÓRIA 0 X 0 BRASILIENSE
Copa Verde 2019 (1ª fase - jogo de ida)
Data: 7 de julho (quarta-feira)
Horário: 15h
Local: Salvador Costa (Vitória-ES)
Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)
Borderô: 418 presentes/R$ 9.120,00
Vitória: Paulo Henrique, Cássio, Ferrugem, Léo Breno e Thainler; Nick, Rodrigo César (Edinho), Dedé (Igor Pimentel) e Carlos Vitor; Vitinho (Nilo) e Baiano. Técnico: Wesley Martinelli.
Brasiliense: Edmar Sucuri, Murici, Preto Costa, Badhuga e Peninha; Aldo, Radamés, Tony Júnior e Almir (Tchô); Jobson e Elcarlos (Sandy). Técnico: Ricardo Antônio.
