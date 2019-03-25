Vitória busca o empate por duas vezes com o Atlético Itapemirim

Por duas vezes o Vitória se viu em desvantagem no confronto diante do Atlético Itapemirim, válido pelo primeiro jogo das quartas de final do Capixabão, mas com dois gols do volante Thiago, o Alvianil conseguiu o 2 a 2 neste domingo (24), no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, e manteve a vantagem de jogar por duas igualdades. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (30), às 15 horas, no Salvador Costa.

Atlético Itapemirim e Vitória fizeram uma partida bastante disputada e de gols no Sumaré Crédito: Alberto Gonçalves/Vitória FC

Partindo para cima, já que necessitava vencer, o Galo da Vila logo marcou com Alan Miguel, aos 10. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou a bola na trave e sobra caiu Caça-Rato mandar para o fundo das redes. A arbitragem, porém, validou o gol para o zagueiro, porque a bola já tinha ultrapassado a linha.

O empate do time visitante só veio no segundo tempo, com o Volante Thiago. O lateral Cássio desceu pela direita e cruzou para a entrada da área. O volante se livrou de dois marcadores e tocou na saída de Bambu.

O gol do Vitória fez o Atlético elevar a pressão. O 2 a 1 veio aos 21, com Sardinha, que viu Ivan ir à linha de fundo e centrar a bola na área. O atacante apenas empurrou para o fundo das redes.