Futebol

Vitória anuncia novo técnico para a Copa Espírito Santo

Rodrigo Fonseca, de 46 anos, foi apresentado oficialmente no início da tarde desta quarta-feira (07)

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 19:58 - Atualizado há 6 anos

Fim do mistério no Salvador Costa. Após a eliminação do Vitória na Copa Verde, um novo treinador foi contratado para a disputa da Copa Espírito Santo. Rodrigo Fonseca, de 46 anos, foi apresentado oficialmente no início da tarde desta quarta-feira (07), e chega ao clube com um contrato válido até o final da competição estadual.

Rodrigo Fonseca é o novo treinador do Vitória Crédito: Richard Pinheiro

Com a chegada de Rodrigo Fonseca, Wesley Martinelli, que foi o técnico interino da equipe até o último dia 31 de julho, retorna à função de preparador físico.





O último clube do novo técnico Alvianil foi a URT-MG, com a qual disputou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2019, tendo sido eliminada na 1ª fase. Ainda neste ano, Rodrigo Fonseca comandou a Patrocinense no Campeonato Mineiro, onde chegou às quartas de final, caindo para o Cruzeiro no mata-mata.

Paulista de Ribeirão Preto, Rodrigo Fonseca teve como seu melhor trabalho na carreira a disputa da Série C de 2017 com o Botafogo-SP. Nesta competição, a equipe terminou a 1ª fase na 6ª posição e não se classificou para as quartas de final.

"O que me motivou é que o Vitória vem crescendo no futebol nacional e demonstrando ser um clube vencedor. A partir do momento que você encontra um time numa situação dessa, que vem crescendo, demonstrando vitórias, sendo campeão estadual, com uma excelente campanha na Série D. Foi isso que me motivou a vir pra cá", afirmou Rodrigo Fonseca.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta