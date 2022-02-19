futebol

Vinicius Júnior marca e Real Madrid vence Alavés pela La Liga

Clube merengue teve primeiro tempo apagado, mas voltou melhor na etapa final e venceu por 3 a 0 em casa
Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 19:48

LanceNet

19 fev 2022 às 19:48
O Real Madrid voltou a vencer na La Liga! Os merengues venceram o Alavés por 3 a 0 no Santiago Bernabéu neste sábado. O líder do campeonato não foi bem no primeiro tempo, mas evoluiu na etapa final e conseguiu abrir o marcador da partida. GOLAÇO DE ASENSIO!O Real Madrid pressionava e controlava as ações do jogo, mas só chegou ao gol aos 18 minutos da primeira etapa. Benzema recebeu no meio e tocou na direita para Asensio, que ajeitou e acertou um lindo chute cruzado de fora da área.
DUPLA ‘BENZEVINI’!Após o primeiro gol, a porteira se abriu! Aos 34 minutos da etapa final, o Real marcou mais uma vez com grande jogada coletiva dos jogadores. Benzema tabelou com Asensio dentro da área e tocou para Vinicius Júnior, que se livrou da marcação e marcou o segundo do jogo.
BENZEMA DEFINE!O Real ainda ampliou a vantagem no placar no final do jogo. Aos 45 minutos, Rodrygo sofreu um pênalti e Benzema converteu a cobrança. Foi o 18º gol do artilheiro do Campeonato Espanhol.
Tópicos Relacionados

real madrid
Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

