Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vinicius Júnior é alvo de insultos racistas durante jogo do Espanhol

TV espanhola 'Golazo de Gol' flagra momento que torcedores imitam sons de macaco e dizem para atacante brasileiro do Real Madrid 'pegar bananas'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 20:10

Publicado em 15 de Março de 2022 às 20:10

Vini Jr, atacante brasileiro do Real Madrid, foi alvo de insultos racistas na vitória de sua equipe por 3 a 0 em cima do Mallorca, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol. A emissora 'Golazo de Gol' mostrou, nesta terça-feira (15), as imagens do momento que a torcida do time da casa mandou o jovem 'pegar bananas'.Através das imagens também é possível observar que os torcedores imitam sons de macaco. O clube madrilenho e o atacante ainda não se manifestaram, já a La Liga deve denunciar o episódio para as autoridades.
Esta não é a primeira vez que Vinicius Júnior é alvo de racismo. Em outubro do ano passado, o atleta sofreu insultos racistas da torcida do Barcelona e a liga espanhola adotou a mesma medida. Na última vitória do Real Madrid, Vini Jr abriu o placar e sofreu o pênalti que originou o segundo gol. Aos 21 anos, chegou aos 17 gols na temporada e aos 50 na carreira.
Crédito: ViniJréalvodeinsultosracistasmaisumvez(Foto:JAIMEREINA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados