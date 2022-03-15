Vinicius Júnior é alvo de insultos racistas durante jogo do Espanhol

Vini Jr, atacante brasileiro do Real Madrid, foi alvo de insultos racistas na vitória de sua equipe por 3 a 0 em cima do Mallorca, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol. A emissora 'Golazo de Gol' mostrou, nesta terça-feira (15), as imagens do momento que a torcida do time da casa mandou o jovem 'pegar bananas'.Através das imagens também é possível observar que os torcedores imitam sons de macaco. O clube madrilenho e o atacante ainda não se manifestaram, já a La Liga deve denunciar o episódio para as autoridades.