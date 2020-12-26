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Vídeo: veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Coritiba

O Galo conseguiu superar o Coxa no Mineirão e se manter na luta pelo títull Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 20:50

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 20:50

O Atlético-MG fez sua parte para se manter na luta pelo título brasileiro. O Galo venceu o Coritiba por 2 a 0, gols de Hyoran e Sasha, chegando aos 49 pontos , ficando perto dos líderes São Paulo e Flamengo. O Coxa continua na zona do rebaixamento, com 21 pontos, na 19ª posição.
O duelo entre mineiros e paranaenses foi tenso para o alvinegro, que venceu a partida pela qualidade superior de seus jogadores e não por um jogo coletivo bom. O Coxa teve chances de marcar, mas a fase do time de Pachequinho é de pensar em um “milagre” para não voltar à Série B.
Os destaques do jogo foram o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o técnico Jorge Sampaoli, que mexeu bem na equipe na etapa final, com jogadores que trouxeram o resultado positivo para o time mineiro.
Próximos jogos ​O Galo volta a campo no dia 7 de janeiro, às 19h, contra o Santos, no Mineirão. O Coxa encara o Coritiba no dia 6, às 20h30, contra o Goiás, no Couto Pereira. Sasha fez um dos gols do Galo diante do Coxa-(Paulo Ti/Photo Premium/Lancepress!)

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