Vídeo sensual para promover novo uniforme do Goiás causa polêmica

Internautas questionaram o Esmeraldino sobre a presença de duas modelos em vídeo. Escudo do uniforme também gerou polêmica para os torcedores

Publicado em 23 de julho de 2019 às 18:25 - Atualizado há 6 anos

O Goiás causou polêmica nas redes sociais por conta de um vídeo utilizado pelo Esmeraldino para promover o novo uniforme do clube. O material foi divulgado no último domingo e tem gerado uma onda de críticas dos usuários das redes sociais.

Seguidores do time esmeraldino criticaram o fato de o clube ter usado duas modelos para divulgar o material, ao invés da utilização de jogadores ou da própria torcida, por exemplo. O principal ponto da crítica foi a necessidade de usar duas mulheres em um vídeo sensual na campanha. Veja o vídeo:

Escudo também polemiza

Entre os torcedores do clube, também chamou a atenção o escudo utilizado no novo uniforme. No ano passado, o Goiás mudou seu escudo nas redes sociais usando uma versão mais “retrô”, sem os dizeres com o nome do clube e a data de fundação.

O Goiás usou modelos em vídeo sensual para divulgar noco uniforme Crédito: Goiás/Divulgação

Porém, no novo uniforme ainda será usado o modelo antigo, com o nome do clube e a data de fundação. O Goiás afirmou, em nota, que o modelo retrô é usado apenas nas redes sociais.

Vale lembrar que esta será a primeira temporada em que o Esmeraldino vai produzir o próprio uniforme. O contrato com a Topper, antiga fornecedora de material esportivo, foi rompido. A previsão para a estreia do novo uniforme é o dia 4 de agosto, fora de casa, contra o Santos, na 13ª rodada do Brasileirão.

