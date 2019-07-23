Vídeo sensual para promover novo uniforme do Goiás causa polêmica

Publicado em 23 de julho de 2019 às 18:25
- Atualizado há 6 anos
O Goiás causou polêmica nas redes sociais por conta de um vídeo utilizado pelo Esmeraldino para promover o novo uniforme do clube. O material foi divulgado no último domingo e tem gerado uma onda de críticas dos usuários das redes sociais.
Seguidores do time esmeraldino criticaram o fato de o clube ter usado duas modelos para divulgar o material, ao invés da utilização de jogadores ou da própria torcida, por exemplo. O principal ponto da crítica foi a necessidade de usar duas mulheres em um vídeo sensual na campanha. Veja o vídeo:
Escudo também polemiza
Entre os torcedores do clube, também chamou a atenção o escudo utilizado no novo uniforme. No ano passado, o Goiás mudou seu escudo nas redes sociais usando uma versão mais “retrô”, sem os dizeres com o nome do clube e a data de fundação.
Porém, no novo uniforme ainda será usado o modelo antigo, com o nome do clube e a data de fundação. O Goiás afirmou, em nota, que o modelo retrô é usado apenas nas redes sociais.
Vale lembrar que esta será a primeira temporada em que o Esmeraldino vai produzir o próprio uniforme. O contrato com a Topper, antiga fornecedora de material esportivo, foi rompido. A previsão para a estreia do novo uniforme é o dia 4 de agosto, fora de casa, contra o Santos, na 13ª rodada do Brasileirão.
