Home
>
Futebol
>
Vídeo: Pikachu tenta agredir torcedor no desembarque do Vasco em Manaus

Vídeo: Pikachu tenta agredir torcedor no desembarque do Vasco em Manaus

Jogador é chamado de "pipoqueiro" e revida. As imagens da suposta agressão estão circulando nas redes sociais