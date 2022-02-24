VÍDEO: discurso de Felipe Melo, luta na altitude... veja bastidores da vitória do Fluminense na Liberta

O Fluminense divulgou na tarde desta quinta-feira (24) detalhes dos bastidores da vitória da equipe sobre o Millionarios, por 2 a 1, no jogo de ida do mata-mata da Copa Libertadores. Realizado no Estádio El Campín, o confronto exigiu superação dos jogadores. No intervalo, André, Luiz Henrique, Calegari e Nino recorreram a cilindros de oxigênio para superarem a altitude.Para alguns atletas, esta foi a primeira partida que disputaram na altitude. Bogotá é localizada 2.552m acima do nível do mar.

No aquecimento, o meio-campista Felipe Melo foi veemente com os colegas do Tricolor das Laranjeiras e citou o filme "300", do diretor norte-americano Zack Snyder e lançado em 2006, inspirado na Batalha das Termópilas entre gregos e persas no ano de 480 a.C.

- Quem não viu o filme "300"? Eu já falei isso em outras épocas também, os caras fizeram história só com 300 camaradas, sabe por quê? Porque estava todo mundo junto, p*. Porque um ia, e o outro cobria. Quando um ficava, o outro ia. É a tal da confiança que nós temos que ter um no outro. Entrar dentro de campo preparado para guerra. E numa guerra, nunca deixe de ganhar. Vamos para a guerra guerreando que os três pontos são nossos - disse.

O vídeo capta uma conversa de Abel Braga com Willian. O treinador quer saber se o atacante tem condições de retornar após a cotovelada sofrida perto do olho direito. Com a vista embaçada, Bigode deu lugar a Arias. Jogadores recorrem a cilindros de oxigênio (Reprodução / Flu TV)Ao fim do jogo, o atacante falou sobre o lance.

- Jogador deles foi muito infeliz pela ação, prejudicou a equipe deles, mas temos que valorizar o espírito do grupo, Libertadores é isso. Sabíamos que não ia ser fácil, valeu a superação de todos. Infelizmente incomodou muito (o olho), mas parabenizar todos pela grande vitória. Não tem nada definido, mas é um grande resultado para a gente levar para o Brasil, fazer um grande jogo na próxima semana e conseguir nosso objetivo que é a classificação - disse.