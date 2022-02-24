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VÍDEO: discurso de Felipe Melo, luta na altitude... veja bastidores da vitória do Fluminense na Liberta

Elenco do Tricolor das Laranjeiras 'dribla' altitude usando cilindros de oxigênio no intervalo. Imagens divulgadas pelo clube mostram comemoração após triunfo sobre Millionarios...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:55
O Fluminense divulgou na tarde desta quinta-feira (24) detalhes dos bastidores da vitória da equipe sobre o Millionarios, por 2 a 1, no jogo de ida do mata-mata da Copa Libertadores. Realizado no Estádio El Campín, o confronto exigiu superação dos jogadores. No intervalo, André, Luiz Henrique, Calegari e Nino recorreram a cilindros de oxigênio para superarem a altitude.Para alguns atletas, esta foi a primeira partida que disputaram na altitude. Bogotá é localizada 2.552m acima do nível do mar.
No aquecimento, o meio-campista Felipe Melo foi veemente com os colegas do Tricolor das Laranjeiras e citou o filme "300", do diretor norte-americano Zack Snyder e lançado em 2006, inspirado na Batalha das Termópilas entre gregos e persas no ano de 480 a.C.
- Quem não viu o filme "300"? Eu já falei isso em outras épocas também, os caras fizeram história só com 300 camaradas, sabe por quê? Porque estava todo mundo junto, p*. Porque um ia, e o outro cobria. Quando um ficava, o outro ia. É a tal da confiança que nós temos que ter um no outro. Entrar dentro de campo preparado para guerra. E numa guerra, nunca deixe de ganhar. Vamos para a guerra guerreando que os três pontos são nossos - disse.
O vídeo capta uma conversa de Abel Braga com Willian. O treinador quer saber se o atacante tem condições de retornar após a cotovelada sofrida perto do olho direito. Com a vista embaçada, Bigode deu lugar a Arias. Jogadores recorrem a cilindros de oxigênio (Reprodução / Flu TV)Ao fim do jogo, o atacante falou sobre o lance.
- Jogador deles foi muito infeliz pela ação, prejudicou a equipe deles, mas temos que valorizar o espírito do grupo, Libertadores é isso. Sabíamos que não ia ser fácil, valeu a superação de todos. Infelizmente incomodou muito (o olho), mas parabenizar todos pela grande vitória. Não tem nada definido, mas é um grande resultado para a gente levar para o Brasil, fazer um grande jogo na próxima semana e conseguir nosso objetivo que é a classificação - disse.
Veja o vídeo completo dos bastidores.

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