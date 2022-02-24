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futebol

Veja sanções que a Uefa pode promover contra a Rússia

Decisão da Champions League, marcada para São Petersburgo, deve mudar de sede, enquanto seleção feminina russa pode ser banida da Eurocopa...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 13:28
A Uefa deve promover sanções contra a Rússia devido ao conflito com a Ucrânia após reunião que acontecerá nesta sexta-feira. Dentre a principal medida, a entidade deve alterar a sede da final da Champions League, inicialmente marcada para acontecer em São Petersburgo.Outra ação que a Uefa cogita adotar é o banimento da seleção feminina da Rússia na disputa da Eurocopa, que acontecerá na Inglaterra ao fim da temporada. A equipe está classificada para a disputa do Grupo C ao lado da Holanda, Suécia e Suíça.
A Rússia também está classificada para a disputa da repescagem europeia para a Copa do Mundo em busca de uma vaga no Mundial do Qatar. A equipe está na Chave B e irá enfrentar a Polônia, que afirma se recusar a atuar em território de Vladimir Putin.
ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: UefapodeaplicarsançõescontraaRússia(Divulgação

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