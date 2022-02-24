Veja sanções que a Uefa pode promover contra a Rússia

A Uefa deve promover sanções contra a Rússia devido ao conflito com a Ucrânia após reunião que acontecerá nesta sexta-feira. Dentre a principal medida, a entidade deve alterar a sede da final da Champions League, inicialmente marcada para acontecer em São Petersburgo.Outra ação que a Uefa cogita adotar é o banimento da seleção feminina da Rússia na disputa da Eurocopa, que acontecerá na Inglaterra ao fim da temporada. A equipe está classificada para a disputa do Grupo C ao lado da Holanda, Suécia e Suíça.

A Rússia também está classificada para a disputa da repescagem europeia para a Copa do Mundo em busca de uma vaga no Mundial do Qatar. A equipe está na Chave B e irá enfrentar a Polônia, que afirma se recusar a atuar em território de Vladimir Putin.

ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.

Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.