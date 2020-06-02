Veja possíveis mudanças para a reta final da Liga dos Campeões

Crédito: Fabrice Coffrini/AFP

Os rumos da Liga dos Campeões e da Liga Europa devem ser definidos em uma reunião que acontece no próximo dia 17 de junho. Além das datas de retorno e término das competições, uma mudança de sede da final pode acontecer de Istambul, na Turquia, para Lisboa, em Portugal, e uma reconfiguração no formato dos torneio também pode acontecer.

Ainda não há datas oficiais, mas nas últimas semanas havia ganhado força o fato da final da Liga dos Campeões ser realizada no dia 29 de agosto, enquanto a Liga Europa no dia 26 de agosto. No entanto, diversas equipes pressionam a Associação dos Clubes Europeus para tentar adiantar o fim destas competições.

A final do maior torneio de futebol do continente também pode sofrer alterações por questões econômicas e Istambul está perto de renunciar do evento. Lisboa segue como a cidade favorita e o grande jogo pode ser disputado no José Alvalade, estádio do Sporting. Munique e Madri, com o Wanda Metropolitano, também são opções.

O torneio pode sofrer alterações em seu formato, mas ainda não há nada confirmado. As partidas de volta das oitavas de final serão realizadas como previstas, nas casas de quem tem o mando de campo. No entanto, a partir das quartas de final poderiam ser realizadas apenas jogos únicos até a grande final e terminar a Liga dos Campeões em um prazo de sete a dez dias sem sede única.