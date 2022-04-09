Veja o salto que o Flamengo projeta em receitas com bilheteria e sócio-torcedor em 2022

Os últimos dias do Flamengo têm sido agitados. Fora de campo, o clube vive momento turbulento, com pressão sobre a direção, divergências entre Paulo Sousa e jogadores e manifestações da torcida. Dentro das quatro linhas, a equipe estreou na Libertadores com vitória e, neste sábado, enfrenta o Atlético-GO pela primeira rodada do Brasileirão. São os torneios mais rentáveis do ano, com os quais o Flamengo espera ter um salto significativo nas receitas de 2022.Se, na última temporada, o Flamengo teve uma receita de R$ 71 milhões com o "Matchday" (que engloba bilheteria, exploração do estádio e o programa sócio-torcedor), o clube prevê, em orçamento, uma arrecadação de R$ 49 milhões com o sócio-torcedor e R$ 102 milhões com bilheteria e estádio, totalizando R$ 151 milhões. O salto se deve, especialmente, a liberação do público, o que não ocorreu na maior parte de 2020 e 2021 por conta da pandemia do coronavírus.É claro que as projeções dependem do momento do time em campo, além da classificação para as fases finais da Libertadores e também da Copa do Brasil. Entre as premissas do orçamento, estão destacadas alcançar o segundo lugar do Brasileirão e as semifinais do torneios mata-mata sul-americano e nacional.A operação no Campeonato Carioca, com prejuízo em nove rodadas da Taça Guanabara, acabou com o Flamengo tendo uma receita de R$ 759.330,26 graças à fase decisiva, com clássicos nas semifinais e finais. Veja os números!O crescimento de receitas com bilheteria e o programa de sócio-torcedor em 2022, contudo, não significam que o Flamengo alcançará receita muito superior à temporada de 2021, que teve faturamento recorde de R$ 992 milhões após os ajustes feitos pela "invasão" de 2020 no início do ano por conta da pandemia.