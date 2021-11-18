Vasco x Remo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

No primeiro turno, o Remo derrotou o Vasco por 2 a 1 Crédito: RafaelRibeiro/Vasco

Sem chance de acesso, o Vasco volta a campo nesta sexta-feira (18), às 19h, para sua última partida em São Januário na temporada. O adversário será o Remo, que tem 41 pontos, e está à frente do Londrina por causa do número de vitórias (11 x 10). Restam duas rodadas, e o Leão necessita vencer para se afastar da zona da degola e decidir a permanência em casa, na última rodada. O Gigante da Colina completou seis jogos (quarto derrotas e dois empates) sem vencer na competição e ocupa apenas a nova colocação na tabela - a décima quinta do returno. Nas últimas três partidas na Colina Histórica, o time sofreu dez gols (quatro do Botafogo, três de Vitória e CSA).

No duelo desta sexta-feira, os cariocas serão comandados novamente pelo técnico interino Fábio Cortez. O profissional não poderá contar com Miranda, que está suspenso pela Conmebol, Sarrafiore, que operou o joelho, e Michel, que segue em recuperação e não deve permanecer no clube para a próxima temporada. Por outro lado, os atacantes Gabriel Pec e Germán Cano voltam de suspensão, após terem desfalcado a equipe contra o Vila Nova (GO). Bruno Gomes também deve retornar depois de ter sido liberado para resolver um problema pessoal e não viajar para Goiânia.

O Vasco antecipou, nesta quinta-feira (17), as férias de quatro jogadores, que não atuam mais nesta temporada: Zeca, Léo Jabá, Walber e Andrey. O volante já não entraria em campo contra o Remo, pois recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 com o Vila Nova, fora de casa.

O técnico Eduardo Baptista, cedido pelo Mirassol, terá três desfalques para a partida desta sexta-feira. O meio-campista Felipe Gedoz está lesionado. Além dele, Marcos Júnior, que passou pelo Vasco, não poderá estar em campo por questões contratuais. Rafael Jansen e Wellington Silva seguem em tratamento no departamento médico, e Pingo tem um desconforto muscular.

Nesta quinta, houve um julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que determinou a devolução dos três pontos ao Brusque na reta final da Série B. A equipe catarinense havia sido punida após ofensas racistas proferidas em direção ao jogador Celsinho, do Londrina. Com isso, o Quadricolor agora soma 44 pontos, três a mais que o Remo.

FICHA TÉCNICA - VASCO x REMO