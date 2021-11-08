Humilhado pelo Botafogo, Vasco vai amargar a Série B em 2022

Leo Matos jogador do Vasco recebe cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Botafogo Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Derrotado, abatido e humilhado. O Vasco da Gama escreveu um capítulo melancólico de sua história na tarde deste domingo (07). Ao ser goleado pelo Botafogo por 4 a 0 em pleno São Januário e ver sua torcida gritar "olé" para o adversário, o Cruz-Maltino selou sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Disputar a competição por dois anos seguidos será algo inédito para o clube. Definitivamente é o pior momento do Gigante da Colina em 123 anos.

De acordo com o tradicional portal Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Vasco já não tem mais chances de atingir uma pontuação que lhe proporcione o retorno à elite do futebol brasileiro ao fim da Série B desta temporada. Nas contas do treinador Fernando Diniz, ainda há possibilidade, entretanto, o mesmo já jogou a toalha e aceitou o desfecho negativo.

Os semblantes, as reações, as posturas e as respostas ao fim da partida contra o Botafogo foram emblemáticas. Referência da equipe nesta reta final, o meia Nenê chorou e desabafou em entrevista ao dizer que tentou ajudar e não conseguiu, além de prometer que fica no time até o Vasco subir. Fernando Diniz evitou caça às bruxas, mas afirmou ser um dia muito triste para o clube.

Representante da diretoria do Vasco após o vexame, Alexandre Pássaro pareceu não entender o peso do momento. Afirmou que a “parte esportiva do planejamento deu errado”. É apenas mais um retrato de dirigentes que maltratam o clube há anos e anos. Mas dessa vez parece que o fundo do poço chegou. Não retornar imediatamente à Série A é uma vergonha sem tamanho.

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O JOGO

Em campo apenas mais do mesmo do que foi o Vasco na Série B. Um time esforçado, mas mal compactado e que esfarelou diante do Botafogo. Após um início promissor com 80% de posse de bola e duas boas chances criadas, o Cruz-Maltino tomou um gol em contra-ataque e não conseguiu se recompor para o jogo. O abalo psicológico foi visível. Em poucos minutos, o time de Fernando Diniz teve Léo Matos ser expulso em lances infantis e se viu perdendo por 3 a 0. O gol derradeiro do Glorioso na etapa final foi apenas a pá de cal nas esperanças cruz-maltinas por dias melhores.

O Botafogo, que não tem nada a ver com os problemas do Vasco, fez o que tinha que ser feito. Organizado, foi eficiente para deitar e rolar nas fragilidades do Cruz-Maltino. A equipe comandada por Enderson Moreira foi cirúrgica para liquidar o jogo ainda no primeiro tempo, e retornar a segunda etapa para apenas esperar o cronômetro caminhar até o fim da partida. Vitória e liderança da competição muito merecidas.