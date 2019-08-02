Em família

Vasco x CSA: Estádio Kleber Andrade terá encontro dos irmãos Castán

Do lado do Vasco, Leandro. Pelo CSA, Luciano. No Espírito Santo, os irmãos vão se enfrentar em campo pela primeira vez

O estádio Kleber Andrade vai ser palco de um encontro especial neste domingo, a partir das 19 horas. Do lado do Vasco, Leandro. Pelo CSA, Luciano. Em comum, o sobrenome: Castán. Esta será a primeira vez que os irmãos zagueiros vão se enfrentar no futebol. Família, família, futebol à parte: é o que garante o capitão cruz-maltino, o irmão mais velho, de 32 anos.

“Amo muito o meu irmão, é um cara especial demais para mim, está construindo sua família, com seu filho que acabou de nascer. Eu desejo toda sorte do mundo para ele, agora é trabalho, procuro nem pensar muito nisso. Claro que não vai ser uma partida simples, vai ser um a partida especial quando eu ver ele do outro lado, mas dentro de campo é cada um buscando o seu espaço, seu trabalho.”

Castán tem o costume de assistir às partidas do irmão de 29 anos. Por isso, já tem o caminho das pedras para derrotar o rival alagoano em terras capixabas.

“Acompanho bastante o CSA porque sempre vejo os jogos do meu irmão. É uma equipe que se defende muito bem, que procura muito o contra-ataque, então a gente tem que estar bastante atento. No futebol não tem jogo fácil, a equipe deles é muito difícil de se enfrentar. Jogamos alguns jogos longe do Rio, a torcida sempre compareceu, espera que não possa ser diferente. Com torcedores do nosso lado é sempre mais fácil.”

E além de poder ter mais uma oportunidade de mostrar em campo a evolução do time com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, a partida em Cariacica pode se transformar em um divisor de águas para o Vasco. Isso porque, se vencer, o Cruz-Maltino tem chances de deixar a parte de baixo da tabela e chegar à zona de classificação para a Sul-Americana, dependendo dos outros resultados da rodada.

“A gente vai para esse jogo com muita humildade, mas sabendo que temos que ter a personalidade de vestir a camisa de um clube grande. Essa partida pode estar reabrindo o campeonato para a gente e que a gente comece um novo campeonato a partir dessa rodada, olhando mais para a parte de cima da tabela. Temos que ter consciência disso e não temos que ter medo de ser feliz. Temos a oportunidade, depois desse início muito ruim no campeonato, de começar a olhar para cima da tabela.”

