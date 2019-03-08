Home
>
Futebol
>
Vasco x Cabofriense no Kleber Andrade: saiba os valores dos ingressos

Vasco x Cabofriense no Kleber Andrade: saiba os valores dos ingressos

Entradas custarão R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Leitores do Notícia Agora e integrantes do Clube do Assinante pagam meia