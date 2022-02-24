Vasco anuncia dois patrocinadores para o feminino; marcas fazem parte de investimentos de Carol Paiffer

O Vasco anunciou, na manhã desta quinta-feira, duas novas patrocinadoras oficiais para sua equipe de futebol feminino para a temporada 2022, conforme antecipado pelo Lance! Tratam-se da Deixa Ela Treinar, marca esportiva 100% liderada por mulheres e da Atom S/A, que oferece cursos para formação de traders que operam no mercado financeiro. Ambas as marcas estamparão os uniformes das Meninas da Colina fazem parte da rede de investimentos da empresária Carol Paiffer. Com isso, a investidora procura incentivar mais mulheres a crescerem e se empoderarem através do esporte. Ela observou que o Cruz-Maltino seria o parceiro ideal para iniciar esse movimento.

- Acredito na força do futebol para esse processo do empoderamento da mulher dentro do esporte, e vejo o Vasco como o clube certo para levar essa luta adiante, juntamente aos propósitos da Deixa Ela Treinar e da Atom. O fato de o clube ser historicamente reconhecido como precursor na luta racial dentro do futebol brasileiro, além de se mostrar ativo na causa LGBTQIA+, me fez ter certeza de que se tratava do time ideal para levantar a bandeira da força feminina no esporte, e auxiliar mais mulheres a irem em busca de seus sonhos - disse a empresária.

A relação entre Carol Paiffer e o Gigante da Colina surgiu através de uma live do streamer Casimiro. Depois de ser citada no vídeo, muitos torcedores do Vasco enviaram mensagens nas redes sociais da empresária, conhecida por fazer parte do elenco do programa Shark Tank Brasil.

- Eu me apaixonei pelos torcedores logo de cara, apesar da surpresa. Foram centenas de comentários pedindo para eu investir no Vasco, e logo depois disso pude me reunir com a diretoria do clube. Após entender melhor como eu poderia ajudar, decidimos optar pelo investimento no futebol feminino como um primeiro passo, pensando em fazer o Vasco voltar a atingir o destaque nacional em todas as competições - concluiu Carol.

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A "Deixa Ela Treinar" também será responsável pela produção de produtos licenciados. De acordo com Fernanda Dias Coelho, CEO da startup, o intuito do movimento é incentivar as jogadoras e fomentar importantes discursos, dentro e fora dos campos.

- Desejamos que um dia a equidade de gênero exista no esporte, e que esse momento esteja próximo. Basta analisarmos o cenário atual das competições para enxergarmos que temos muito a evoluir. Queremos ajudar inúmeras mulheres, não só de equipes do segmento futebolístico, como também de outras modalidades - disse Fernanda.

Por fim, vale destacar que os recursos investidos no clube serão destinados ao financiamento de alojamentos, testes físicos, uniformes, alimentação, vestuário e toda a infraestrutura de treino das atletas durante o ano. Para a categoria, o Vasco já conta com o apoio da Ambev.

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