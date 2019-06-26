Home
>
Futebol
>
Vanderlei Luxemburgo convoca torcida capixaba para Vasco x Rio Branco

Vanderlei Luxemburgo convoca torcida capixaba para Vasco x Rio Branco

Técnico do Vasco falou da escolha pelo Espírito Santo para disputar o amistoso no sábado, em preparação para a volta do Brasileirão