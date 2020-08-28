Valorizado por Dome, Vitinho completa 100 jogos pelo Flamengo: 'Imensa gratidão no meu coração'

Na externada e intensa briga por mais espaço na equipe titular do Flamengo, Vitinho chegou à marca de 100 jogos pelo clube no último domingo, contra o Botafogo - empate em 1 a 1. O atacante de 26 anos receberá uma camisa com o número centenário às costas em breve. E, por falar no futuro próximo, a tendência é que ele seja utilizado neste domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, para ratificar a confiança de Domènec Torrent em seu futebol.

- Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, por me dar essa oportunidade de estar aqui e conquistar essa marca... conquistar todos esses títulos que já conquistamos. Só tenho uma imensa gratidão no meu coração por todos que estiveram envolvidos para que isso acontecesse - falou, ao LANCE!.Desde que o catalão assumiu o comando do Flamengo, Vitinho só não foi acionado na partida contra o Coritiba - a única vitória do treinador, até aqui. Nos outros quatro jogos, foi titular uma vez (contra o Atlético-GO) e saiu do banco de reservas nas outras três oportunidades.

A sua utilização, sobretudo nas etapas finais, tem ocorrido muito por conta da opção de Dome em variar o Fla taticamente e posicionar extremos - função que o camisa 11 conhece bem desde os tempos de Botafogo.

Contratado por cerca de 10 milhões de euros em meados de 2018, Vitinho luta para engrenar com a camisa do Flamengo. Segundo o L! apurou, a nova comissão técnica tem se impressionado com a capacidade do atacante nos duelos individuais, o enxergando como um trunfo para atuar nas extremidades do ataque - diferente da função que vinha exercendo com Jorge Jesus, mais por dentro, por vezes realizando a função criativa de Arrascaeta.

SEXTO COM MAIS JOGOS NO FLAVitinho soma 13 gols e 12 assistências pelo Flamengo. Nesta temporada, os números são o seguinte: um gol e duas assistências, em 18 partidas. No geral e diante do atual elenco, com os 100 jogos na bagagem, só não possui mais partidas acumuladas do que cinco companheiros: Diego Alves (149), Renê (150), Diego (178), Everton Ribeiro (181) e Willian Arão (246).