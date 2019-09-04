Home
Valores definidos para Flamengo e Corinthians pelo Brasileiro feminino

Partida do jogo de ida da semifinal da competição acontece no próximo domingo (08). Valores são de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)