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futebol

Valdo marca mais um e ajuda Shimizu S-Pulse vencer time de Iniesta no Japão

Zagueiro vive um grande ano no clube e espera uma evolução ainda maior
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LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 11:39

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:39

Crédito: Divulgação/Shimizu
Principal nome da defesa do Shimizu S-Pulse neste ano, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, foi decisivo ao marcar na vitória da sua equipe sobre o Vissel Kobe, do meia espanhol Iniesta, na J-League nesta terça-feira por 3 x 1. Feliz com o tento assinalado, o jogador falou sobre a importância desta partida para todos.
- Sou muito feliz por ter voltado a marcar e por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória na competição. Foi um triunfo muito importante para todos. Espero continuar melhorando meus números e desempenho em campo nestas próximas semanas. Estou muito motivado com essa sequência - disse.Ainda de acordo com o defensor, a equipe tem tudo para evoluir na temporada.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa crescer de produção na temporada. O grupo tem se empenhado muito para que isso seja possível.

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