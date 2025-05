Investimento

Desportiva anuncia nova patrocinadora no ramo de plano de saúde

Novo patrocínio vai passar a estampar a camisa grená a partir do confronto contra o Rio Branco-VN deste sábado (31)

A Desportiva Ferroviária anunciou uma nova patrocinadora na tarde desta quinta-feira (29), a rede de planos de saúde capixaba Bluzz Saúde. De acordo com o diretor geral da Desportiva, Vinícius Domingues, a parceria chegou para somar, trazendo inovação, cuidado e qualidade de vida para todos que vestem a camisa grená com orgulho. >

"Acreditamos que saúde e futebol andam juntos, e a parceria representa mais do que um patrocínio, é um compromisso conjunto com o bem-estar e a performance. Na Desportiva, acreditamos que um clube forte começa com atletas e profissionais saudáveis. Ter ao nosso lado uma empresa no setor da saúde reforça nossa visão de longo prazo e nos dá ainda mais confiança no caminho que estamos trilhando", disse o mandatário.>