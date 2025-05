Vem aí

Prefeito de Linhares confirmou o projeto para construção de estádio no município

Nova praça pode ser a casa do Linhares FC, que desde 2018 manda seus jogos fora da cidade

Publicado em 29 de maio de 2025 às 18:05

A cidade de Linhares, que não recebe um jogo profissional, do futebol capixaba, desde 2017, deve voltar a sediar partidas oficiais. O prefeito Lucas Scaramussa confirmou que existe um projeto para a construção de um estádio municipal. De acordo com o chefe do executivo municipal, a nova praça esportiva da cidade vai ficar às margens da Rodovia ES-358, que liga a cidade ao Pontal do Ipiranga. Segundo o prefeito, o projeto está em estágio inicial e ainda sem data para conclusão.>

"Na verdade, essa ponte que liga a Liberdade. Essa Rodovia ES-358 - que vai para Pontal do Ipiranga - tem uma área pública estratégica para a gente construir. A ideia é que o local seja usado para o tráfego rumo ao estádio no dia de grandes eventos, evitando o congestionamento do centro da cidade. A ideia é desenvolver o projeto e comece a captar recursos ainda este ano. Sim, pretendemos construir o estádio. A informação é essa mesmo", declarou o prefeito.>

Em entrevista à TV Foz Linhares, na última semana, o Scaramussa também revelou que a intenção do município é construir um estádio para pelo menos cinco mil pessoas, capacidade mínima para receber uma final do Campeonato Capixaba.>

Linhares é a cidade do interior com mais títulos do Capixaba

Linhares é o município do interior do Espírito Santo com mais títulos do Campeonato Capixaba. O extinto Linhares EC foi quatro vezes campeão estadual na década de 90 e o Linhares FC levantou a taça em 2007. Nesse período, os clubes mandaram os seus jogos nos estádios Guilherme Augusto de Carvalho (Guilhermão) e Joaquim Calmon. No entanto, ambas as praças foram demolidas e deram lugar a hipermecados.>

Hoje, sem local para jogar e na segunda divisão capixaba, o Linhares FC manda as suas partidas fora do município. Desde 2018, a Coruja já atuou em Pinheiros, Águia Branca, Colatina, São Mateus, Nova Venécia, Jaguaré e Rio Bananal. O time linharense também jogou em Serra e Cariacica, na Grande Vitória.>

A última partida de futebol profissional, realizada no município de Linhares, aconteceu no antigo estádio Joaquim Calmon, no dia 1º de abril de 2017. Na ocasião, o Linhares FC empatou com o Tupy em 0 a 0, e acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Capixaba, com uma rodada de antecedência para o fim da primeira fase.>

