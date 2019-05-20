Home
>
Futebol
>
Valdir Bigode, sobre vaias da torcida: "Não adianta ficar xingando"

Valdir Bigode, sobre vaias da torcida: "Não adianta ficar xingando"

Após derrota por 2 a 0 para a Caldense, técnico do Vitória foi xingado de "burro" e pediu paciência aos torcedores