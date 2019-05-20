Valdir Bigode, sobre vaias da torcida: "Não adianta ficar xingando"

O Vitória sofreu o seu primeiro revés na Série D. Pela terceira rodada, o Alvianil foi derrotado pela Caldense por 2 a 0, no último domingo, no estádio Kleber Andrade. O técnico Valdir Bigode foi muito vaiado pelo torcedor nos minutos finais do confronto.
Questionado sobre os xingamentos de burro durante o jogo e as vaias após o apito final, sereno, Valdir fez um leve desabafo. O treinador pediu paciência aos torcedores com as novas peças, justificando o pouco tempo para haver o encaixe ideal.
"Isso é bem tranquilo. No futebol brasileiro acontece toda hora. Daqui a pouco eles estão dentro do clube me pedindo autógrafo, me abraçando. Eles tinham que comemorar a minha presença aqui. Um jogos eles já estão me criticando. Eles têm que aprender uma coisa, já que eles querem que o futebol cresça. Mas vai crescer com novas pessoas, novos conceitos. Eu acabei de chegar, a gente está tentando melhorar. Temos a maior parte do grupo de jogadores daqui, a gente conseguiu contratar uns sete jogadores para melhorar o elenco, só que não é rápido. Se o torcedor não entender isso, não botar o time pra frente, mesmo em uma derrota, complica. Temos mais três jogos, temos a possibilidade de classificação, se o torcedor vier aqui e nos apoiar, a gente vai ter mais chances. Se vier e não nos apoiar, mesmo perdendo, as nossas possibilidades são menores. Se nem eles acreditam, como que vai ser?".
Eu saí de um grande centro e vim para um centro menor, estou dando tudo que eu posso para ajudar, e é isso que eu vou fazer até o final. O que a gente pede é que eles apoiem, não adianta ficar xingando que eu sou burro, que jogador é isso ou aquilo. O apoio, sim, muda a mentalidade para crescermos e melhorarmos
Pelo segundo jogo consecutivo o Vitória saiu atrás do marcador nos minutos iniciais. A Caldense abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Valdir lamentou a recorrente falta de atenção da sua equipe no começo dos jogos.
"No Rio, um erro individual aconteceu o gol; aqui, o nosso jogador deu o bote errado, que eu pedi para não dar, o rapaz entrou na área, tocou e o jogador deles fez o gol. A gente tentou jogar, tomamos o segundo gol, mas a expulsão selou a nossa derrota."
Série D
Com a derrota, o Vitória estacionou nos quatro pontos e caiu para a terceira colocação do Grupo A12. O Alvianil volta a campo no próximo sábado, às 19h, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, Minas Gerais, para novamente enfrentar a Caldense, pela quarta rodada.