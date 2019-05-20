Valdir Bigode, sobre vaias da torcida: "Não adianta ficar xingando"

"Isso é bem tranquilo. No futebol brasileiro acontece toda hora. Daqui a pouco eles estão dentro do clube me pedindo autógrafo, me abraçando. Eles tinham que comemorar a minha presença aqui. Um jogos eles já estão me criticando. Eles têm que aprender uma coisa, já que eles querem que o futebol cresça. Mas vai crescer com novas pessoas, novos conceitos. Eu acabei de chegar, a gente está tentando melhorar. Temos a maior parte do grupo de jogadores daqui, a gente conseguiu contratar uns sete jogadores para melhorar o elenco, só que não é rápido. Se o torcedor não entender isso, não botar o time pra frente, mesmo em uma derrota, complica. Temos mais três jogos, temos a possibilidade de classificação, se o torcedor vier aqui e nos apoiar, a gente vai ter mais chances. Se vier e não nos apoiar, mesmo perdendo, as nossas possibilidades são menores. Se nem eles acreditam, como que vai ser?".