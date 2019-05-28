Home
>
Futebol
>
Valdir Bigode lamenta empate do Vitória com a Caldense: "Jogamos bem"

Valdir Bigode lamenta empate do Vitória com a Caldense: "Jogamos bem"

Pela Série D, o Alvianil foi até Poços de Caldas e não saiu do 0 a 0, mesmo criando oportunidades claras de gols