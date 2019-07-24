Surpresa

Valderrama aparece com cabelo longo e liso para gravação de comercial

O ex-jogador Carlos Valderrama, ídolo da seleção da Colômbia, surpreendeu na web ao deixar de lado a cabeleira cacheada e aparecer com cabelos longos e lisos. O visual - que ele garante que não é peruca - foi para um comercial de uma casa de apostas. Na propaganda ele diz: "As apostas são sempre pagas. Uma vez se ganha, outra vez se perde”.