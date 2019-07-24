Home
Valderrama aparece com cabelo longo e liso para gravação de comercial

Valderrama aparece com cabelo longo e liso para gravação de comercial

Ex-jogador colombiano deixou de lado a cabeleira cacheada e adotou visual diferente para um comercial

Publicado em 24 de julho de 2019 às 18:58

 - Atualizado há 6 anos

O ex-jogador Carlos Valderrama, ídolo da seleção da Colômbia, surpreendeu na web ao deixar de lado a cabeleira cacheada e aparecer com cabelos longos e lisos. O visual - que ele garante que não é peruca - foi para um comercial de uma casa de apostas. Na propaganda ele diz: "As apostas são sempre pagas. Uma vez se ganha, outra vez se perde”.

“Hoje (sábado), minha mulher fez uma escova no meu cabelo hahahaha”, brincou Valderrama, para a loucura dos fãs. Quase 110 mil pessoas curtiram o novo visual do jogador, feito pela esposa Elvira Redondo.

Confira a publicação:

