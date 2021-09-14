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Vai ao Maracanã? Saiba os protocolos e o que é necessário levar para assistir Flamengo x Grêmio!

No Maracanã, nesta quarta-feira, a partida entre Flamengo x Grêmio servirá como o primeiro dos três eventos-teste para o retorno do público aos estádios do Rio de Janeiro...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 15:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O jogo entre Flamengo e Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, será o primeiro de três eventos-teste autorizados pela Prefeitura do Rio de Janeiro para o retorno do público aos estádios da cidade. Assim, o LANCE! traz abaixo os protocolos e as exigências feitas para quem for comparecer à partida. Veja!Para efetuar a compra do ingresso e poder acessar o estádio, o torcedor deverá comprovar o seu esquema vacinal contra a COVID-19, com a primeira dose, a segunda dose ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, de acordo com o cronograma por faixa etária instituído pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, indicado abaixo, Menores de 15 anos não poderão ir ao jogo.
- 50 anos ou mais: apresentar comprovante da segunda dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante)- De 15 a 49 anos: apresentar comprovante da primeira dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).
Além disso, o torcedor que comprar ingresso deverá fazer e apresentar um teste de antígeno com resultado negativo (não reagente), que deverá ser realizado em um dos laboratórios credenciados (confira a lista clicando aqui) entre as 21h30 de segunda-feira, 13/09/2021, e as 16h do dia 15/09/2021.Os ingressos estão à venda desde sexta-feira e os valores estão entre R$ 100 e R$ 900. Para esse jogo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, a liberação da Prefeitura é de 24.783 lugares, cerca de 35% da capacidade total do Maracanã.Devido às melhores práticas sanitárias, o distanciamento social e o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, serão obrigatórios durante toda a realização da partida, marcada para às 21h30 desta quarta-feira.
Para realizar a retirada do ingresso, o torcedor deverá colocar uma pulseira de acesso que não poderá ser retirada até o término da partida em questão. Para acessar o estádio, além de utilizar a pulseira e ter o ingresso em mãos, ele deverá apresentar novamente toda a documentação original exigida no momento da troca. Não será permitido ultrapassar os bloqueios de segurança e nem a entrada no estádio sem um dos documentos obrigatórios.

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