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UFRJ realiza IX Simpósio de Direito Desportivo com especialistas

Reunião será realizada no Rio de Janeiro e transmitida no canal oficial da GEDD...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 21:03

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 21:03
Crédito: Divulgação
Na manhã desta sábado, o Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito (GEDD/FND/UFRJ) realiza um grande simpósio sobre direito desportivo. A ocasião irá debater diversos temas ligados ao esporte e receberá vários especialistas.O simpósio será composto por grandes nomes, nacionais e internacionais, do direito, do desporto e do direito desportivo, divididos em uma palestra magna e cinco mesas sobre diversos assuntos. Toda a programação será exibida pelo canal oficial da GEDD no Youtube.
A Palestra Magna será comandada pelo Professor Dr. Cláudio Boschi, presidente do conselho regional de educação física de Minas Gerais. Além disso, as mesas terão como assuntos direito desportivo, direito internacional e adiamento dos Jogos Olímpicos, gestão no esporte, perspectivas da justiça desportiva e arbitragem e direito desportivo do trabalho.Confira a programação:
Palestra magna: Prof. Dr. Cláudio Boschi, Presidente do Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais (CREF-6).1ª Mesa (Mesa de abertura): Prof. Dr. Angelo Vargas (coordenador do GEDD e professor responsável pela cátedra de Direito Desportivo da FND/UFRJ); Prof. Dr. Jorge Bento (professor catedrático jubilado da Universidade do Porto - Portugal);Professor Jorge Steinhilber (Presidente do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF); Dr. Rubens Lopes (Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro - FFERJ).
2ª Mesa – Direito Internacional e adiamento dos Jogos Olímpicos:Dr. Braz Rafael Lamarca (Membro e Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Prof. Dra. Carolina Pizoeiro (Professora de Direito Internacional da FND/UFRJ);Dr. Marcelo Franklin (Advogado Especialista em Direito Desportivo Internacional).Dr. Rafael Terreiro Fachada (Membro e Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);
3ª Mesa – Gestão no Esporte:Dr. Marcelo Sant’Ana (CEO da Footway Group);Dra. Roberta Severo (Membro e Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Dr. Sandro Trindade (Procurador Geral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro – FFERJ);Dr. Vinícius Morrone (Doutorando em Economia das Organizações – FEA/USP).
4ª Mesa - Perspectivas da Justiça Desportiva:Dra. Flávia Zanini (Membro e Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Dra. Juliana Siqueira (Membro e Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Dr. Lucas Maleval (Membro e Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Dra. Renata Mansur (Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro)
5ª Mesa – Arbitragem e Direito Desportivo do Trabalho:Dra. Beatriz Lima (Membro e Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Dr. Ricardo Miguel (Juiz do Trabalho da 13ª Vara do Trabalho do TRT/RJ);Dr. Rogério Moura (Presidente do Conselho Regional de Educação Física da Bahia – CREF 13);Dra. Thereza Carneiro (Doutoranda em Direito Desportivo pela PUC/SP).

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