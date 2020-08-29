UFRJ realiza IX Simpósio de Direito Desportivo com especialistas

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Na manhã desta sábado, o Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito (GEDD/FND/UFRJ) realiza um grande simpósio sobre direito desportivo. A ocasião irá debater diversos temas ligados ao esporte e receberá vários especialistas.O simpósio será composto por grandes nomes, nacionais e internacionais, do direito, do desporto e do direito desportivo, divididos em uma palestra magna e cinco mesas sobre diversos assuntos. Toda a programação será exibida pelo canal oficial da GEDD no Youtube.

A Palestra Magna será comandada pelo Professor Dr. Cláudio Boschi, presidente do conselho regional de educação física de Minas Gerais. Além disso, as mesas terão como assuntos direito desportivo, direito internacional e adiamento dos Jogos Olímpicos, gestão no esporte, perspectivas da justiça desportiva e arbitragem e direito desportivo do trabalho.Confira a programação:

Palestra magna: Prof. Dr. Cláudio Boschi, Presidente do Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais (CREF-6).1ª Mesa (Mesa de abertura): Prof. Dr. Angelo Vargas (coordenador do GEDD e professor responsável pela cátedra de Direito Desportivo da FND/UFRJ); Prof. Dr. Jorge Bento (professor catedrático jubilado da Universidade do Porto - Portugal);Professor Jorge Steinhilber (Presidente do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF); Dr. Rubens Lopes (Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro - FFERJ).

2ª Mesa – Direito Internacional e adiamento dos Jogos Olímpicos:Dr. Braz Rafael Lamarca (Membro e Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Prof. Dra. Carolina Pizoeiro (Professora de Direito Internacional da FND/UFRJ);Dr. Marcelo Franklin (Advogado Especialista em Direito Desportivo Internacional).Dr. Rafael Terreiro Fachada (Membro e Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);

3ª Mesa – Gestão no Esporte:Dr. Marcelo Sant’Ana (CEO da Footway Group);Dra. Roberta Severo (Membro e Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Dr. Sandro Trindade (Procurador Geral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro – FFERJ);Dr. Vinícius Morrone (Doutorando em Economia das Organizações – FEA/USP).

4ª Mesa - Perspectivas da Justiça Desportiva:Dra. Flávia Zanini (Membro e Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Dra. Juliana Siqueira (Membro e Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Dr. Lucas Maleval (Membro e Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Desportivo – GEDD-FND/UFRJ);Dra. Renata Mansur (Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro)