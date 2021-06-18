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futebol

Uefa ameaça mudar final da Eurocopa da Inglaterra para a Hungria

Reino Unido está tem regras rígidas para receber visitantes de outros países, enquanto entidade que regula o futebol europeu busca por um lugar mais flexível...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 09:46

LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 09:46
Crédito: AFP
A Uefa ameaça tirar as semifinais e final da Eurocopa de Wembley, na Inglaterra, caso o Reino Unido siga com regras rígidas com relação a entrada de pessoas de outros países, segundo o "The Times". Com isso, a entidade pensa em Budapeste, na Hungria, como uma alternativa.Por conta da falta de flexibilização do governo britânico é possível que quem chegue na Inglaterra para os dias dos jogos de suas seleções tenham que fazer uma quarentena. As medidas atuais preocupam a Uefa por conta de sua organização e dos seus convidados.
> Veja a tabela da Eurocopa
Por conta deste mesmo motivo, a final da Champions League entre Manchester City e Chelsea, dois clubes ingleses, não foi disputada no Wembley. A entidade europeia decidiu realizar a partida no Porto, em Portugal, por conta da flexibilização na entrada de estrangeiros.
Budapeste recebeu a partida entre Hungria e Portugal disputada na última terça-feira em que a equipe de Cristiano Ronaldo venceu por 3 a 0 os donos da casa. O estádio recebeu mais de 55 mil pessoas entre húngaros e portugueses apesar da vacinação no país não ter alcaçado 50% da população com duas doses de vacinas aplicadas.

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