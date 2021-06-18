Uefa ameaça mudar final da Eurocopa da Inglaterra para a Hungria

A Uefa ameaça tirar as semifinais e final da Eurocopa de Wembley, na Inglaterra, caso o Reino Unido siga com regras rígidas com relação a entrada de pessoas de outros países, segundo o "The Times". Com isso, a entidade pensa em Budapeste, na Hungria, como uma alternativa.Por conta da falta de flexibilização do governo britânico é possível que quem chegue na Inglaterra para os dias dos jogos de suas seleções tenham que fazer uma quarentena. As medidas atuais preocupam a Uefa por conta de sua organização e dos seus convidados.