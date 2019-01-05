Home
>
Futebol
>
Tupy goleia "Amigos de Sidcley" e apresenta time para o Capixabão 2019

Tupy goleia "Amigos de Sidcley" e apresenta time para o Capixabão 2019

Na atividade, três atletas do time canela-verde se destacaram na vitória por 8 a 0: os atacantes Lambiru, Diogo e Filemon