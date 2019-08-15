Home
>
Futebol
>
Tudo pronto para final entre Flamengo e Corinthians no Kleber Andrade

Tudo pronto para final entre Flamengo e Corinthians no Kleber Andrade

Na partida de ida, em São Paulo, os Garotos do Ninho venceram por 4 a 3 e estão a um empate do título nacional.