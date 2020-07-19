Treinos com Mauricinho, almoço de despedida com Jesus e novos testes: as novidades no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Embora ainda não haja novidades significativas em relação às tratativas para contratar o substituto de Jorge Jesus, este domingo conta com notícias sobre os próximos passos no Ninho do Urubu. Ainda pela manhã, o Flamengo informou que Maurício Souza, técnico do sub-20, é quem comandará os treinos a partir desta quarta-feira, na reapresentação do elenco, enquanto um novo treinador não é anunciado.

Cabe lembrar que Maurício Souza foi o treinador da equipe profissional do Fla durante as quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca deste ano, quando o grupo principal e Jesus, que disputaram o Mundial de Clubes, estavam com as férias estendidas. Foram duas vitórias (contra Vasco e Volta Redonda), um empate (com o Macaé) e uma derrota (para o Fluminense). ALMOÇO DE DESPEDIDA

Por falar na semana que está a iniciar, nesta segunda-feira, às vésperas do voo de Jesus para Portugal junto a Luis Filipe Vieira, presidente do Benfica e que está a caminho do Brasil, o Mister fará um almoço com membros do departamento de futebol e da diretoria do Flamengo para se despedir dos antigos companheiros. O CT deve ser o local do encontro.

Lisboa deve ter Jorge Jesus de volta nesta terça.

NOVOS KITS PARA TESTES

Enquanto se reorganiza para adequar-se à saída de Jorge Jesus, o Flamengo já encomendou mais 240 kits de testes do novo coronavírus para que atletas e funcionários sigam sendo testados semanalmente, visando a saúde de seus representantes e a estreia no Campeonato Brasileiro, no início de agosto.