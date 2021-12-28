Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tottenham não aproveita superioridade e apenas empata com o Southampton pela Premier League
Tottenham não aproveita superioridade e apenas empata com o Southampton pela Premier League

Equipe da casa saiu na frente com gol de Ward-Prowse, enquanto os Spurs buscaram o empate com Harry Kane. Na segunda etapa, time de Conte não encontrou o 2º gol...

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 13:54

LanceNet

28 dez 2021 às 13:54
O Tottenham vacilou, não aproveitou a superioridade numérica em grande parte da partda e apenas empatou com o Southampton por 1 a 1 pela Premier League. Ward-Prowse abriu o placar para a equipe mandante e Harry Kane empatou para o time visitante. Com o resultado, os Spurs não encostam no Arsenal e foram ultrapassados pelo West Ham.GOL E RESPOSTAApós um início devagar do Tottenham, o Southampton se aproveitou das poucas chances que teve e abriu o placar aos 24 minutos com Ward-Prowse aproveitando sobra de bola na área após cobrança de lateral e soltando uma bomba para abrir o placar. Aos 28, Kane teve a oportunidade de empatar em cobrança de falta, mas Foster fez boa defesa.
REAÇÃO VISITANTEA equipe de Antonio Conte acordou nos minutos finais da primeira etapa e Son teve a oportunidade de marcar ao receber passe na intermediária e finalizar de fora da área para outra intervenção de Foster. No entanto, Harry Kane igualou o marcador aos 40 minutos após o atacante sul-coreano sofrer um pênalti e provocar a expulsão de Salisu.
PAREDÃONa segunda etapa, o Tottenham teve mais volume, teve gol anulado pelo VAR, mas o maior inimigo foi Foster. Aos 24 minutos, Doherty recebeu passe pelo lado esquerdo da área, tocou por baixo do goleiro, mas o inglês fez grande defesa com o pé esquerdo. Aos 41 minutos, Lucas recebeu passe de fora da área, girou e finalizou com força para outra grande intervenção do arqueiro para manter o empate.
Tottenham buscou a vitória, mas saiu com o empate fora de casa

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados