Tottenham não aproveita superioridade e apenas empata com o Southampton pela Premier League

O Tottenham vacilou, não aproveitou a superioridade numérica em grande parte da partda e apenas empatou com o Southampton por 1 a 1 pela Premier League. Ward-Prowse abriu o placar para a equipe mandante e Harry Kane empatou para o time visitante. Com o resultado, os Spurs não encostam no Arsenal e foram ultrapassados pelo West Ham.GOL E RESPOSTAApós um início devagar do Tottenham, o Southampton se aproveitou das poucas chances que teve e abriu o placar aos 24 minutos com Ward-Prowse aproveitando sobra de bola na área após cobrança de lateral e soltando uma bomba para abrir o placar. Aos 28, Kane teve a oportunidade de empatar em cobrança de falta, mas Foster fez boa defesa.
REAÇÃO VISITANTEA equipe de Antonio Conte acordou nos minutos finais da primeira etapa e Son teve a oportunidade de marcar ao receber passe na intermediária e finalizar de fora da área para outra intervenção de Foster. No entanto, Harry Kane igualou o marcador aos 40 minutos após o atacante sul-coreano sofrer um pênalti e provocar a expulsão de Salisu.
PAREDÃONa segunda etapa, o Tottenham teve mais volume, teve gol anulado pelo VAR, mas o maior inimigo foi Foster. Aos 24 minutos, Doherty recebeu passe pelo lado esquerdo da área, tocou por baixo do goleiro, mas o inglês fez grande defesa com o pé esquerdo. Aos 41 minutos, Lucas recebeu passe de fora da área, girou e finalizou com força para outra grande intervenção do arqueiro para manter o empate.