Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcedores do Coritiba ganham alternativa para serviço de assinatura de cerveja

Em parceria com empresa especializada, o Coxa lançou nesta semana o projeto denominado como Pack Glorioso...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 08:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 08:33
Aliando duas paixões que são praticamente inatas ao brasileiro - futebol e cerveja - o Coritiba lançou nesta semana um projeto relacionado a serviço de assinatura de cerveja denominado como Pack Glorioso.Para aqueles que apreciam a bebida bastante consumida em território nacional, existem duas modalidades dentro do serviço de assinatura que é suportado pela Clube do Malte, empresa especializada nesse tipo de demanda comercial.
No modelo "Glorioso 2+1", pelo valor mensal de R$ 69,90, está incluso uma cerveja oficial 1909 (marca pertencente ao Coxa), uma cerveja convidada exclusiva, uma taça colecionável além de um fascículo dedicado a contar fatos históricos do clube do Alto da Glória. Já no modelo "Glorioso 4+1", pelo valor mensal de R$ 69,90, o torcedor receberá duas cervejas da marca 1909 e duas cervejas convidadas além da taça colecionável e do fascículo.
O projeto que já tem quantidade definida de kits a serem comercializados (1909, fazendo alusão ao ano de fundação do Coritiba) foi celebrado pelo vice-presidente do clube, Jair Souza:
- Os itens que compõem o pack são ideais para enaltecer o nosso legado. É uma oportunidade única para que o torcedor renove o seu amor e orgulho pelo verdão, apreciando cervejas selecionadas e reunindo itens exclusivos, como por exemplo, as taças personalizadas que retratam os nossos grandes momentos.
Para ter a oportunidade de receber o Pack Glorioso é necessário fazer uma inscrição na área do site do Clube do Malte reservada ao projeto entre os dias 31 de janeiro a 4 de fevereiro. A previsão de momento é que, no dia 31, a abertura das inscrições aconteça às 10h (de Brasília).
Crédito: Reprodução/YouTube

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa onde crianças viviam estava bagunçada e suja
Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória
Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados