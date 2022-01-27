Torcedores do Coritiba ganham alternativa para serviço de assinatura de cerveja

Aliando duas paixões que são praticamente inatas ao brasileiro - futebol e cerveja - o Coritiba lançou nesta semana um projeto relacionado a serviço de assinatura de cerveja denominado como Pack Glorioso.Para aqueles que apreciam a bebida bastante consumida em território nacional, existem duas modalidades dentro do serviço de assinatura que é suportado pela Clube do Malte, empresa especializada nesse tipo de demanda comercial.

No modelo "Glorioso 2+1", pelo valor mensal de R$ 69,90, está incluso uma cerveja oficial 1909 (marca pertencente ao Coxa), uma cerveja convidada exclusiva, uma taça colecionável além de um fascículo dedicado a contar fatos históricos do clube do Alto da Glória. Já no modelo "Glorioso 4+1", pelo valor mensal de R$ 69,90, o torcedor receberá duas cervejas da marca 1909 e duas cervejas convidadas além da taça colecionável e do fascículo.

O projeto que já tem quantidade definida de kits a serem comercializados (1909, fazendo alusão ao ano de fundação do Coritiba) foi celebrado pelo vice-presidente do clube, Jair Souza:

- Os itens que compõem o pack são ideais para enaltecer o nosso legado. É uma oportunidade única para que o torcedor renove o seu amor e orgulho pelo verdão, apreciando cervejas selecionadas e reunindo itens exclusivos, como por exemplo, as taças personalizadas que retratam os nossos grandes momentos.

Para ter a oportunidade de receber o Pack Glorioso é necessário fazer uma inscrição na área do site do Clube do Malte reservada ao projeto entre os dias 31 de janeiro a 4 de fevereiro. A previsão de momento é que, no dia 31, a abertura das inscrições aconteça às 10h (de Brasília).