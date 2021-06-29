Titulares vão a campo no Ninho do Urubu, e Flamengo segue preparação de olho no Cuiabá

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo deu mais um passo na preparação para a partida contra o Cuiabá, marcada para quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a reapresentação na segunda-feira, o elenco rubro-negro voltou ao Ninho do Urubu na tarde desta terça e participou de atividade comandada por Rogério Ceni.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonA novidade do dia foi a presença dos jogadores que foram titulares contra o Juventude na atividade no campo do CT. Na segunda-feira, eles haviam feito apenas trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas e jovens da equipe sub-20 treinaram com Ceni.

Presente no treinamento de segunda-feira, Rodrigo Caio participou novamente da atividade sem restrições e estará à disposição do treinador na quinta-feira. O zagueiro foi poupado da viagem para Caxias do Sul por por precaução, em função da sequência de jogos. Aniversariante do dia, o auxiliar técnico Charles Hembert foi homenageado pelos jogadores do elenco rubro-negro, com direito a um corredor polonês antes do treinamento.

O Flamengo seguirá com seis desfalques para encarar o Cuiabá: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.

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