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Titulares vão a campo no Ninho do Urubu, e Flamengo segue preparação de olho no Cuiabá

Aniversariante do dia, auxiliar técnico Charles Hembert é homenageado pelo elenco rubro-negro, com direito a corredor polonês antes da atividade...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 18:19

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:19

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo deu mais um passo na preparação para a partida contra o Cuiabá, marcada para quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a reapresentação na segunda-feira, o elenco rubro-negro voltou ao Ninho do Urubu na tarde desta terça e participou de atividade comandada por Rogério Ceni.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonA novidade do dia foi a presença dos jogadores que foram titulares contra o Juventude na atividade no campo do CT. Na segunda-feira, eles haviam feito apenas trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas e jovens da equipe sub-20 treinaram com Ceni.
Presente no treinamento de segunda-feira, Rodrigo Caio participou novamente da atividade sem restrições e estará à disposição do treinador na quinta-feira. O zagueiro foi poupado da viagem para Caxias do Sul por por precaução, em função da sequência de jogos. Aniversariante do dia, o auxiliar técnico Charles Hembert foi homenageado pelos jogadores do elenco rubro-negro, com direito a um corredor polonês antes do treinamento.
O Flamengo seguirá com seis desfalques para encarar o Cuiabá: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.
+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
O elenco rubro-negro ainda treina no Ninho do Urubu nesta quarta-feira, antes de embarcar para Mato Grosso. A partida contra o Cuiabá será quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. O LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.

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