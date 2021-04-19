Titular no Confiança, Willians Santana espera sequência positiva da equipe na temporada

Crédito: Divulgação/Confiança

Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe sergipana ligada para crescer ainda mais na temporada. Segundo o jogador, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer uma boa sequência em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Sergipano-2021 clicando aqui

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- O grupo tem se dedicado muito para continuar crescendo e melhorando seu desempenho em campo na temporada. Temos que ter intensidade máxima nas próximas partidas para evoluirmos em 2021. O elenco tem trabalhado pensando nisso - disse.

De acordo com Santana, sua fase tem sido muito positiva no clube.