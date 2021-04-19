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Titular no Confiança, Willians Santana espera sequência positiva da equipe na temporada

Meia-atacante quer o time sergipano ligado para crescer ainda mais na temporada...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 19:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 19:57
Crédito: Divulgação/Confiança
Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe sergipana ligada para crescer ainda mais na temporada. Segundo o jogador, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer uma boa sequência em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Sergipano-2021 clicando aqui
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- O grupo tem se dedicado muito para continuar crescendo e melhorando seu desempenho em campo na temporada. Temos que ter intensidade máxima nas próximas partidas para evoluirmos em 2021. O elenco tem trabalhado pensando nisso - disse.
De acordo com Santana, sua fase tem sido muito positiva no clube.
- Estou passando por um ótimo momento no clube. Espero crescer mais de produção para ajudar o grupo nas próximas semanas.

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