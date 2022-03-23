Titular em todos os clássicos, Marcos Felipe sofreu apenas dois gols no Carioca; veja os números

A briga por uma vaga no gol do Fluminense segue em bom nível. Se Fábio acabou ganhando a posição como titular na Libertadores, Marcos Felipe atuou em todos os clássicos da temporada e tem ótimos números até o momento. Fora de apenas três das 11 partidas feitas pelo Tricolor no Campeonato Carioca, o cria de Xerém sofreu apenas dois gols em oito jogos.Em números, Marcos Felipe tem seis jogos sem ser vazado, fez 15 defesas, sendo oito difíceis, e tem 98% de precisão nos passes. Ele tem 29 lançamentos certos, levou um cartão amarelo e tem uma perda de posse. As duas vezes que acabou vazado foram na derrota para o Bangu na estreia e na vitória de virada sobre o Botafogo por 2 a 1.