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Titular em todos os clássicos, Marcos Felipe sofreu apenas dois gols no Carioca; veja os números

Goleiro foi reserva na Libertadores, mas tem ido bem nas partidas que disputou pelo Estadual e aumenta nível da disputa...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 19:16

Publicado em 23 de Março de 2022 às 19:16

A briga por uma vaga no gol do Fluminense segue em bom nível. Se Fábio acabou ganhando a posição como titular na Libertadores, Marcos Felipe atuou em todos os clássicos da temporada e tem ótimos números até o momento. Fora de apenas três das 11 partidas feitas pelo Tricolor no Campeonato Carioca, o cria de Xerém sofreu apenas dois gols em oito jogos.Em números, Marcos Felipe tem seis jogos sem ser vazado, fez 15 defesas, sendo oito difíceis, e tem 98% de precisão nos passes. Ele tem 29 lançamentos certos, levou um cartão amarelo e tem uma perda de posse. As duas vezes que acabou vazado foram na derrota para o Bangu na estreia e na vitória de virada sobre o Botafogo por 2 a 1.
O goleiro, inclusive, é um dos destaques do Flu no Estadual, já que foi essencial nos clássicos disputados. A tendência é que ele se mantenha na equipe para a partida de volta contra o Botafogo no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, pela semifinal do Carioca. O Tricolor venceu a ida por 1 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim sairá com a vaga na final.
Crédito: MarcosFelipe,durantetreinodoFluminensenoCTCarlosCastilho(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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