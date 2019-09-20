Desfalques

Tite chama Gabigol e Rodrigo Caio em convocação para amistosos da Seleção

Dupla desfalcará o Flamengo por até três rodadas do Brasileirão. Atuando no Brasil, o técnico ainda chamou dois jogadores do Grêmio, um do São Paulo, um do Athletico-PR e outro do Palmeiras

Publicado em 20 de setembro de 2019 às 15:12 - Atualizado há 6 anos

Gabigol foi convocado por Tite para dois amistosos da Seleção Brasileira Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Tite anunciou na manhã desta sexta-feira (20) a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos marcados para outubro. O goleiro Santos, 29, do Athletico-PR, e o atacante Gabriel Barbosa, 23, o Gabigol, do Flamengo, foram as principais novidades da lista para as partidas contra Senegal e Nigéria, que serão realizados em Singapura, na Ásia.

O chamado teve ainda as presenças de outros atletas que não estavam na lista anterior. É o caso do zagueiro Rodrigo Caio, 26, do Flamengo, do lateral esquerdo Renan Lodi, 21, do Atlético de Madrid, e do meio-campista Matheus Henrique, 21, do Grêmio. O atacante Everton, 23, do Grêmio, também está de volta.

Tite convocou a Seleção para dois amistosos na manhã desta sexta-feira (20) Crédito: Pedro Martins

Agendados para 10 e 13 de outubro, respectivamente, os embates com as seleções africanas no Estádio Nacional de Cingapura representarão a segunda rodada de observações de Tite após a conquista da Copa América. Na primeira, nos Estados Unidos, o time brasileiro empatou por 2 a 2 com a Colômbia e perdeu por 1 a 0 para o Peru.

Confira a lista de jogadores convocados:

Goleiros

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Santos (Athletico-PR)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Militão (Real Madrid)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Arthur (Grêmio)

Matheus Henrique (Grêmio)

Philippe Coutinho (Bayern)

Lucas Paquetá (Milan)

Atacantes

Neymar (Paris Saint-Germain)

Everton (Grêmio)

Richarlison (Everton)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta