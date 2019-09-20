Tite chama Gabigol e Rodrigo Caio em convocação para amistosos da Seleção

Publicado em 20 de setembro de 2019 às 15:12
- Atualizado há 6 anos
Tite anunciou na manhã desta sexta-feira (20) a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos marcados para outubro. O goleiro Santos, 29, do Athletico-PR, e o atacante Gabriel Barbosa, 23, o Gabigol, do Flamengo, foram as principais novidades da lista para as partidas contra Senegal e Nigéria, que serão realizados em Singapura, na Ásia.
O chamado teve ainda as presenças de outros atletas que não estavam na lista anterior. É o caso do zagueiro Rodrigo Caio, 26, do Flamengo, do lateral esquerdo Renan Lodi, 21, do Atlético de Madrid, e do meio-campista Matheus Henrique, 21, do Grêmio. O atacante Everton, 23, do Grêmio, também está de volta.
Agendados para 10 e 13 de outubro, respectivamente, os embates com as seleções africanas no Estádio Nacional de Cingapura representarão a segunda rodada de observações de Tite após a conquista da Copa América. Na primeira, nos Estados Unidos, o time brasileiro empatou por 2 a 2 com a Colômbia e perdeu por 1 a 0 para o Peru.
Confira a lista de jogadores convocados:
Goleiros
Ederson (Manchester City)
Weverton (Palmeiras)
Santos (Athletico-PR)
Laterais
Daniel Alves (São Paulo)
Danilo (Juventus)
Alex Sandro (Juventus)
Renan Lodi (Atlético de Madrid)
Zagueiros
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Thiago Silva (Paris Saint-Germain)
Militão (Real Madrid)
Rodrigo Caio (Flamengo)
Meio-campistas
Casemiro (Real Madrid)
Fabinho (Liverpool)
Arthur (Grêmio)
Matheus Henrique (Grêmio)
Philippe Coutinho (Bayern)
Lucas Paquetá (Milan)
Atacantes
Neymar (Paris Saint-Germain)
Everton (Grêmio)
Richarlison (Everton)
Gabriel Jesus (Manchester City)
Roberto Firmino (Liverpool)
Gabriel Barbosa (Flamengo)
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o