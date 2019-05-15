Time capixaba fecha parcerias com Corinthians e Ponte Preta

Com o intuito de estreitar laços e fortalecer ligações importantes com clubes de expressão nacional, o Aster Brasil fechou parcerias com as categorias de base de Corinthians e Ponte Preta. Após reuniões em São Paulo com a presença do presidente do clube, Rodrigo Duarte, o coordenador de captação em SP, Willian Hauss, e o diretor de futebol, Kayo Moreno, acordos de parceria de atletas foram fechados pelos clubes.
O diretor Kayo Moreno lembrou das parcerias fechadas com outros clubes, como Figueirense e Palmeiras (onde o Aster já conseguiu levar atletas, para avaliações), e comemorou a conquista de mais laços firmados.
Uma parceria com um time de camisa como Ponte Preta, Corinthians, só tende a valorizar mais o futebol capixaba, a fomentar mais a nossa base, que é muito forte, muito bem reconhecida pelos grandes clubes, e às vezes mal reconhecida pelo próprio estado. Isso motiva nossos atletas, os incentiva, e cada vez mais o Aster buscará fazer essas parcerias, para inserir os atletas no mercado nacional
Dois atletas vão “estrear” a parceria. Ainda nas próximas semanas, Patrick Custer e Diego Corbeli irão para o CT de base do Corinthians, onde iniciarão os trabalhos no clube paulista.