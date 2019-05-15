Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Categoria de base

Time capixaba fecha parcerias com Corinthians e Ponte Preta

O Aster Brasil quer estreitar laços com clubes de expressão no futebol nacional
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:06

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:06

Com o intuito de estreitar laços e fortalecer ligações importantes com clubes de expressão nacional, o Aster Brasil fechou parcerias com  as categorias de base de Corinthians e Ponte Preta. Após reuniões em São Paulo com a presença do presidente do clube, Rodrigo Duarte, o coordenador de captação em SP, Willian Hauss, e o diretor de futebol, Kayo Moreno, acordos de parceria de atletas foram fechados pelos clubes. 
Dirigentes do Aster ao lado de responsáveis pelas bases de Corinthians Crédito: Divulgação/Aster Brasil
O diretor Kayo Moreno lembrou das parcerias fechadas com outros clubes, como Figueirense e Palmeiras (onde o Aster já conseguiu levar atletas, para avaliações), e comemorou a conquista de mais laços firmados.   
Uma parceria com um time de camisa como Ponte Preta, Corinthians, só tende a valorizar mais o futebol capixaba, a fomentar mais a nossa base, que é muito forte, muito bem reconhecida pelos grandes clubes, e às vezes mal reconhecida pelo próprio estado. Isso motiva nossos atletas, os incentiva, e cada vez mais o Aster buscará fazer essas parcerias, para inserir os atletas no mercado nacional
Kayo Moreno, diretor de futebol do Aster
Dois atletas vão “estrear” a parceria. Ainda nas próximas semanas, Patrick Custer e Diego Corbeli irão para o CT de base do Corinthians, onde iniciarão os trabalhos no clube paulista.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados