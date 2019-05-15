Time capixaba fecha parcerias com Corinthians e Ponte Preta

Uma parceria com um time de camisa como Ponte Preta, Corinthians, só tende a valorizar mais o futebol capixaba, a fomentar mais a nossa base, que é muito forte, muito bem reconhecida pelos grandes clubes, e às vezes mal reconhecida pelo próprio estado. Isso motiva nossos atletas, os incentiva, e cada vez mais o Aster buscará fazer essas parcerias, para inserir os atletas no mercado nacional