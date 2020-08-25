Thiago Martins celebra sequência positiva do atual campeão japonês

Crédito: Divulgação / Yokohama Marinos

Atual campeão da primeira divisão japonesa e recheado de atletas brasileiros, o Yokohama Marinos iniciou a edição desta temporada como um dos favoritos ao título. Após oscilar no início da J-League, a equipe do zagueiro Thiago Martins emendou duas vitórias consecutivas na última semana. Sequência esta celebrada pelo ex-defensor do Palmeiras, que se prepara para voltar a campo nesta quarta-feira diante do Consadole Sapporo.- Foram muito importante essas vitórias porque estávamos precisando dessa sequência para ganhar confiança e voltar a jogar o futebol que apresentamos no ano passado. Está sendo uma série de jogos bem intensa, diferente dos outros anos - disse Thiago Martins.

Devido à pandemia da Covid-19 e com um calendário menor, o futebol japonês vem sendo disputado com duas rodadas por semana. Na oitava colocação, com 17 pontos em 12 jogos, o Yokohama Marinos busca o terceiro triunfo seguido para encostar na zona de classificação da Liga dos Campeões da Ásia.