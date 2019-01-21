Home
>
Futebol
>
Técnico vê personalidade no Vitória após vencer jogo-treino por 9 a 0

Técnico vê personalidade no Vitória após vencer jogo-treino por 9 a 0

No último sábado, o time de Cláudio Roberto superou o calor e o frágil time do GEL, no primeiro jogo-treino da pré-temporada