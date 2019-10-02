Copa ES

Técnico do Real revela que não poupou titulares contra o Linhares

Time vence o vice-lanterna, por 2 a 0, e confirma a liderança geral da primeira fase da Copa ES 2019

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 22:01 - Atualizado há 6 anos

Duzinho conversa com os jogadores do Real Noroeste Crédito: Júnior Sapo/Real Noroeste FC

A vitória de 2 a 0 sobre o Linhares, no último sábado, confirmou a classificação do Real Noroeste na liderança geral da primeira fase da Copa Espírito Santo 2019. Na partida, o time de Águia Branca entrou em campo com o goleiro Welliton Kil, o lateral Marcus Vinícius e o atacante Monga, jogadores considerados reservas.

Apesar de estar enfrentando a pior defesa da competição, o técnico Duzinho explicou que não poupou atletas para a partida.

- Não poupamos jogadores. O Gabriel Jordan tomou o terceiro amarelo, Warlei e André (goleiro) tiveram problemas e estavam com no departamento médico. Mas, o importante foi que conquistamos o nosso objetivo de terminar essa fase em primeiro.

O técnico Duzinho também elogiou o Linhares, que criou dificuldades para o Real Noroeste.

- Temos também que dar os méritos para a equipe do Linhares. Os jogadores se doaram bastante, se entregaram na partida e tivemos muitas dificuldades de encontrar o caminho dos gols. Fizemos dois e tivemos um anulado. Mantivemos a tranquilidade para finalizar, mas independente do resultado, o importante foi a vitória. Não podemos desmerecer a equipe adversária, nessa partida. Eles realmente criaram muita dificuldade para a gente.

Por determinação do regulamento, todos os jogos da última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo 2019, devem acontecer simultaneamente, no sábado, às 15h. O Real Noroeste visita o Vitória-ES, no Salvador Costa, na Capital.

